Rusya lideri Putin'in Arktik bölgedeki gizli planı deşifre oldu! Resmen yığınak yapmışlar

Rusya'nın Arktik bölgesinde attığı askeri adımlar uydulara yakalandı. Yayınlanan uydu görüntüleri Rusya'nın yıllardır anlaşmazlığın odağında olan arktik bölgesindeki askeri varlığını artırdığını gözler önüne sererken, söz konusu görüntülerle Moskova'nın bölgedeki tesislerine yeni eklemeler yaptığı da ortaya çıktı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli gündem maddelerinden birisi olan Arktik bölgesi yine gündemde. Geçtiğimiz haftalarda bölgede tatbikat başlatan Rusya, tabiri caizse 3 nükleer denizaltı ile gövde gösterisi yapmıştı.

EK GÖZETLEME VE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ KONUŞLANDIRILDI

Putin bunun ne Sovyet tarihi ne de modern zaman tarihinde bir muadilinin olmadığını açıklamıştı. Şimdi ise Putin yönetiminin Arktik bölgesinde attığı askeri adımlar uydulara yakalandı.

Yayınlanan uydu görüntüleri Rusya'nın yıllardır anlaşmazlığın odağında olan arktik bölgesindeki askeri varlığını artırdığını gözler önüne serdi. Söz konusu görüntüler sayesinde Rusya'nın bölgedeki tesislerine yeni eklemeler yaptığı da ortaya çıktı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Moskova, bölgedeki tesislerine ek gözetleme ve hava savunma unsurları konuşlandırdı.

BEŞ ÜLKENİN RADARINDA

Uzun yıllar kimsenin yüzüne bile bakmadığı Kuzey Kutbu, çevresindeki buzlar iklim değişikliği nedeniyle azalmaya başlayınca okyanusa komşu beş ülke; ABD, Danimarka, Kanada, Norveç ve Rusya'nın radarına girdi.

Bu 5 ülke son yıllarda denizdeki enerji kaynaklarının peşine düştü. Bölge ile ilgili bir anlaşmanın olmaması ise zaman zaman bu tip gövde gösterilerinin yapılmasına neden oluyor.