Rusya lideri Putin, dondurucu soğukta buz gibi suya girdi
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Rusya lideri Putin, dondurucu soğukta buz gibi suya girdi

19.01.2021 15:50 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:05

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoks Hristiyanların Epifani bayramını kutlamak için eksi 20 derecedeki buzlu suya girdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Ortodoks Kilisesi'nin kutladığı ve Epifani Bayramı olarak bilinen etkinlik için buzlu su törenine katıldı.

3 KEZ SUYA GİRİP ÇIKTI

Geleneğe göre üç kez buzlu suya dalıp çıkan Putin'in görüntüleri kamuoyu ile paylaşıldı. Putin'in soğuk suya girmesine rağmen hiçbir tepki vermemesi ise dikkat çekti. Rus liderin, Moskova bölgesinde dini vecibesini yerine getirdiği bildirildi ancak suya girdiği yerin bilgileri açıklanmadı.

Rusya lideri Putin, dondurucu soğukta buz gibi suya girdi

GELENEKSEL ARINMA ETKİNLİĞİ

Rusya'da 18-19 Ocak tarihlerinde kilise kontrolünde açılan haç şeklindeki havuzlara çok sayıda kişi giriyor. Bu şekilde İsa'nın vaftiz edilişi anılırken, su ile günahlardan arınıldığına inanılıyor.

Rusya lideri Putin, dondurucu soğukta buz gibi suya girdi
Haber Yorumları (1)
...: yüzbinlerce masumun kanı var elinde su ile temizlenerek günahlarından arınamazsın bay putin.
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