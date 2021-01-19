Rusya lideri Putin, dondurucu soğukta buz gibi suya girdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Ortodoks Kilisesi'nin kutladığı ve Epifani Bayramı olarak bilinen etkinlik için buzlu su törenine katıldı.

3 KEZ SUYA GİRİP ÇIKTI

Geleneğe göre üç kez buzlu suya dalıp çıkan Putin'in görüntüleri kamuoyu ile paylaşıldı. Putin'in soğuk suya girmesine rağmen hiçbir tepki vermemesi ise dikkat çekti. Rus liderin, Moskova bölgesinde dini vecibesini yerine getirdiği bildirildi ancak suya girdiği yerin bilgileri açıklanmadı.

GELENEKSEL ARINMA ETKİNLİĞİ

Rusya'da 18-19 Ocak tarihlerinde kilise kontrolünde açılan haç şeklindeki havuzlara çok sayıda kişi giriyor. Bu şekilde İsa'nın vaftiz edilişi anılırken, su ile günahlardan arınıldığına inanılıyor.