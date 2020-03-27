Rusya koronavirüs turizmine başladı, özel karantina odası 200 dolar
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Rusya, Dünya

Rusya koronavirüs turizmine başladı, özel karantina odası 200 dolar

Tüm dünyada olduğu gibi Rusya'ya da koronavirüs salgınının derinden etkilediği sektörlerden biri de otelcilik oldu.

27.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:14
Rusya koronavirüs turizmine başladı, özel karantina odası 200 dolar

Tüm dünyada olduğu gibi Rusya'ya da koronavirüs salgınının derinden etkilediği sektörlerden biri de otelcilik oldu. Rusya'daki turizm işletmecilerinden "koronavirüs turizmi" hamlesi geldi. Yeni karara göre, yurt dışından ülkeye dönen ve 14 günü karantinada geçirmesi gereken hastalar için günlük 200 dolara özel karantina odası kiralanıyor.

Rusya'nın başkenti Moskova'da salgın nedeniyle Mayıs-Haziran ayında otellerde doluluk oranının yüzde 30'u geçmeyeceği, Rus turizm işletmecilerini harekete geçirdi. Turizm işletmecilerinden "koronavirüs turizmi" hamlesi geldi. Turizm işletmecilerinin aldığı yeni karara göre, yurt dışından ülkeye dönen ve 14 günü karantinada geçirmesi gereken hastalar için günlük 200 dolara özel karantina odası kiralanması konusunda anlaşmaya varıldı. İşletmelerin zararı azaltmak adına, müşterilere uzun süreli "karantina odaları" hizmeti sunmaya başlarken, özel karantina odalarının fiyatları ise, 120-200 dolar arasında değiştiği ifade edildi. Otel ve Restorasyon İşletmecileri Federasyonu geçtiğimiz hafta hükümete başvuruda buunarak kira ödemeleri için 120 günlük moratoryum ilan edilmesini istemişti.


Kaynak: DHA

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