Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
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Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı

Koronavirüse karşı Rusya'nın Gamaleya Enstitüsü'nde geliştirilen 'Sputnik V' aşısının üretimine başlandığı duyuruldu. Rusya Devlet Başkanı Putin, güzel haberi geçtiğimiz günlerde aşının tescil edildiğini söyleyerek vermişti.

15.08.2020 11:27 | Son Güncelleme: 15.08.2020 11:58

Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 800 binden fazla insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşı çalışmalarında ilk güzel haberi Rusya vermişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, yeni tip koronavirüs salgınına karşı geliştirdikleri aşının tescil edildiğini açıklamasından sonra bugün de 'Sputnik V' adı verilen aşının üretimine başlandığı duyuruldu.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre Gamaleya Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, "Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen yeni koronavirüs enfeksiyonu Covid-19'a karşı aşı üretimine başlandı" ifadelerine yer verildi.

"GEREKLİ TÜM DENETİMLERİ GEÇTİĞİNİ BİLİYORUM"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Bildiğim kadarıyla bu sabah dünyada ilk defa yeni koronavirüs enfeksiyonuna karşı bir aşı tescil edildi. Oldukça etkili çalıştığını, istikrarlı bir bağışıklık oluşturduğunu ve tekrar ediyorum, gerekli tüm denetimleri geçtiğini biliyorum" ifadelerini kullanarak duyurduğu ve Rusya Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiği Covid-19 aşısı 'Sputnik V'nin üretimine başlandığı bildirildi.

NEDEN "SPUTNİK V" ADI VERİLDİ?

Aşının adının "Sputnik V" olacağı ise yetkililer tarafından, "1957'de Sovyetler Birliği tarafından ilk yapay uydunun başarılı bir şekilde fırlatılması tüm dünyada uzay araştırmalarını harekete geçirdi. Bu atıfla sayesinde aşıya Sputnik V adı verildi" sözleriyle açıklandı.

ABD TEMKİNLİ YAKLAŞTI

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar geçtiğimiz günlerde 'Sputnik V' aşısı ile ilgili açıklamada bulunmuştu. Azar, "Önemli olanın "ilk aşıyı" bulmanın değil, önemli olan aşının Amerikan halkı ve dünya için etkili ve güvenli olmasıdır" dedi.

Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (18)
BÜYÜK PUTİN: Seni tüm Türk halkı olarak seviyor 15 Temmuzda yanımızda olduğun için teşekkür ediyorum
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HOCA: Ruslar yalan söylüyor.
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ABDULLAH: Aşı maşı hikaye. Dini olmayana aşı fayda etmez. Şeyhinize kendinizi okutun. Yoksa aşıdan filan medet ummayın. Yalan dolan. Bilim denene safsataya inanıyorlar hala.
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