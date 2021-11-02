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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Petruşev, CIA Direktörü Burns ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Petruşev, CIA Direktörü Burns ile bir araya geldi

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Petruşev ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Petruşev ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bu yıl 6 kez telefonla 1 kez de yüz yüze görüşme yapan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Petruşev, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi. 2005 ile 2008 yılları arasında ABD'nin Rusya Büyükelçisi olarak görev yapan ve geçtiğimiz mart ayında ise ABD Başkanı Joe Biden'ın CIA Direktörü olarak atadığı Burns ile Petruşev arasındaki görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı ifade edildi.

Rus Güvenlik Konseyi Servisi'nin internet sitesinden ikilinin görüşmesine dair detaylı bir açıklama yapılmazken, sadece "Taraflar Rus-Amerikan ilişkilerini görüştü" ifadesine yer verildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

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