Rusya genelinde binlerce muhalif Navalny için sokaklarda
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Rusya genelinde binlerce muhalif Navalny için sokaklarda

23.01.2021 16:32 | Son Güncelleme: 23.01.2021 17:16

Rusya genelinde binlerce kişi, muhalif lider Alexei Navalny'nin tutuklanmasına tepki göstererek sokağa çıktı. Başkent Moskova olmak üzere birçok kentte polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Çıkan olaylarda "Putin istifa" sloganları atılırken yaklaşık 350 kişi de gözaltına alındı.

Rusya'da zehirlendikten sonra Almanya'ya tedavi altına alınan Rus muhalif lider Alexei Navalny, tedavisinin tamamlanmasından sonra 17 Ocak'ta Moskova'ya dönüşünde havaalanında önce gözaltına alınmış, sonra da tutuklanmıştı. Bunun üzerinde Navalny destekçileri ülke genelinde protesto çağrıları yapmıştı. Navalny destekçileri sabah saatlerinde ülkenin en doğusundaki Vladivostok, Perm, Çitan, Krasnoyars ve Habarovks gibi büyük kentlerde eylemlerine başladı.

350 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis tarafından eylemcilere gösterilerin izinsiz olması gerekçe gösterilerek müdahale edilirken, öğle saatlerine kadar 350 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. Göstericiler protestolarında Rusya lideri Vladimir Putin'in aleyhinde sloganlar atarak gösterilerine devam ederken, polis göstericilere müdahale etmeye devam ediyor.

Rusya genelinde binlerce muhalif Navalny için sokaklarda

MOSKOVA'DA GÖSTERİCİLER İLE POLİS ARASINDA ARBEDE ÇIKTI

Rusya'nın doğusunda Navalny'ye destek mitinglerinde büyük olaylar çıkarken, başkent Moskova'da da polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Moskova'daki Puşkin Meydanı'nda toplanan 2 bine yakın göstericiye polis müdahale ederken, şu ana kadar yalnızca Moskova'da 100'den fazla göstericinin gözaltına alındığı öğrenildi. Göstericiler polisin müdahalesine rağmen Puşkin Meydanı çevresinde gösterilerini sürdürürken, özellikle metro istasyonlarında toplanıp "Putin istifa", "Navalny'ye özgürlük" şeklinde sloganlar attı.

NAVALNY'İN EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Navalny destekçilerinin Moskova'da polise karşı direnişi devam ederken, Navalny'in eşi Yulia Navalnaya'nın da Puşkin Meydanı'nda polis tarafından gözaltına alındığı aktarıldı. Gözaltına alınan Yulia Navalnaya ile birlikte Navalny'nin "Yolsuzlukla Mücadele Vakfı" yöneticileri ve çalışanlarının da polis tarafından gözaltına alındığı ve bu kişilerin gözaltı merkezinde tutulmaya devam edildiği öğrenildi.

Rusya genelinde binlerce muhalif Navalny için sokaklarda

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Moskova ve birçok kentte olaylar büyüyerek devam ederken, Moskova'dan yayılan bir görüntü ülkede tartışmalara neden oldu. Puşkin Meydanı'nda sırt çantalı 14 yaşındaki bir çocuk, "Ben gösterileri izlemeye geldim" demesine rağmen polis tarafından gözaltına alınınca o anın görüntüleri ülkede tepkilere neden oldu. Moskova Çocuk Hakları Temsilcisi Olga Yaroslavskaya, polis tarafından çocuğun gözaltına alınmasını eleştirerek çocuğun durumu ile ilgili inceleme başlattıklarını açıkladı.

Rusya genelinde binlerce muhalif Navalny için sokaklarda

SOSYAL MEDYA HESAPLARINA ENGELLEME GELMEYE BAŞLADI

Navalny destekçileri, protestoların devam etmesi için sosyal medya hesapları üzerinden çağrı yapmaya devam ederken, Rus telekominikasyon kuruluşu Roskomnazor özellikle ülkenin en büyük sosyal medya kuruluşu olan Vkontakte'de yayın yapan birçok hesabı engelleme kararları çıkardı. Birçok hesabın engellendiğine dair bilgiler gelirken, mahkeme kararları ile daha çok sosyal medya hesabının kapatılması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Rusya genelinde binlerce muhalif Navalny için sokaklarda
Rusya genelinde binlerce muhalif Navalny için sokaklarda
Rusya genelinde binlerce muhalif Navalny için sokaklarda
Rusya genelinde binlerce muhalif Navalny için sokaklarda
Rusya genelinde binlerce muhalif Navalny için sokaklarda
Rusya genelinde binlerce muhalif Navalny için sokaklarda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (4)
DEDİ: Çürük, çökmüş sovyetleri Putin adam etti, bizde borçlu bankaların batırdığı memleketi Erdoğan adam etti. Millet nankör...
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OKUMAYI SEV: Dünyayı karıştırıcılar işbaşında. Tüm devlet halkları dikkatli olmalı. Birileri dünyanın karışmasından nemalanıyo......
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EASY: Eh olacağı buydu. İstediğin kadar kısıtlama getir. Millet bi yolunu bulur, susturamazsın, saade biraz engellersin nokta.
Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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