Rusya Federasyon Konseyi, Dağlık Karabağ'a asker gönderilmesini onayladı
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Rusya Federasyon Konseyi, Dağlık Karabağ'a asker gönderilmesini onayladı

18.11.2020 13:33 | Son Güncelleme: 18.11.2020 13:40
Rusya Federasyon Konseyi, Dağlık Karabağ'a asker gönderilmesini onayladı

Rus barış gücü askerlerinin, Dağlık Karabağ'da konuşlandırılmasına ilişkin olarak Rusya Federasyon Konseyi'ne sunulan teklif 129 oyla kabul edildi.

Rus barış gücü askerlerinin, Dağlık Karabağ'da konuşlandırılmasına ilişkin olarak Rusya Federasyon Konseyi'ne sunulan teklif 129 oyla kabul edildi.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan Dağlık Karabağ Anlaşmasına göre; Azerbaycan, Ermenistan işgalinden kurtardığı toprakları geri alırken, Rus Barış Gücü askerlerinin bölgeye sevk edilmesi de karara bağlandı.

Kremlin Sarayı, Rus askerinin bölgede konuşlandırılmasına ilişkin teklifi, Rusya Federal Meclisi'nin üst meclisi olan Federasyon Konseyi'ne sundu. Teklif, Federasyon Konseyi'ndeki senatörlerin 129'unun evet oyu kullanması ile kabul edildi. Konuya ilişkin konseyden yapılan açıklamada, "Federasyon Konseyi'nin bugünkü toplantısında; Rusya Devlet Başkanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Ermenistan Başbakanı'nın 10 Kasım'dan itibaren Dağlık Karabağ'a askeri personel, silah, teçhizat ve özel teçhizat gönderilmesine izin verilmesi talebi, sivil ölümlerin önüne geçilmesi ve tarihi varlıkların korunmasına maksadıyla kabul edildi" ifadeleri yer aldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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