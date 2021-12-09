Rusya Federal Güvenlik Servisi: Ukrayna donanmasına ait gemi Kerç Boğazı'na ilerliyor - Haberler
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Rusya Federal Güvenlik Servisi: Ukrayna donanmasına ait gemi Kerç Boğazı'na ilerliyor

Rusya Federal Güvenlik Servisi: Ukrayna donanmasına ait gemi Kerç Boğazı'na ilerliyor
AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna donanmasına ait bir geminin Kerç Boğazı'na doğru ilerlediğini ve rota değiştirme talebine uymadığını öne sürdü.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna donanmasına ait bir geminin Kerç Boğazı'na doğru ilerlediğini ve rota değiştirme talebine uymadığını öne sürdü.
FSB'den yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna donanmasına ait "Donbas" adlı geminin Kerç Boğazı'na doğru ilerlediği belirtildi.
Açıklamada, geminin Rusya tarafından talep edilen rota değişiklik talebine uymadığı ve deniz seyrüseferi açısından tehlike oluşturduğu iddia edildi.
Azak Denizi ile Karadeniz'i birleştiren Kerç Boğazı, Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakından bu yana zaman zaman Rusya ile Ukrayna ve Batılı ülkeler arasında gerginliğe sahne oluyor.

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AA / Emre Gürkan Abay - Son Dakika Haberleri

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