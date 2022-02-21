Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2000 yılında ABD Başkanı Bill Clinton'a bir ziyaretinde Rusya'nın NATO'ya katılımının nasıl olacağına yönelik... - Haberler
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2000 yılında ABD Başkanı Bill Clinton'a bir ziyaretinde Rusya'nın NATO'ya katılımının nasıl olacağına yönelik...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2000 yılında ABD Başkanı Bill Clinton'a bir ziyaretinde Rusya'nın NATO'ya katılımının nasıl olacağına yönelik...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2000 yılında ABD Başkanı Bill Clinton'a bir ziyaretinde Rusya'nın NATO'ya katılımının nasıl olacağına yönelik soru sorduğunu ifade ederek, "Bizi bir müttefik olarak görmek istemiyorsunuz. Neden bizi düşman olarak görüyorsunuz dedim.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2000 yılında ABD Başkanı Bill Clinton'a bir ziyaretinde Rusya'nın NATO'ya katılımının nasıl olacağına yönelik soru sorduğunu ifade ederek, "Bizi bir müttefik olarak görmek istemiyorsunuz. Neden bizi düşman olarak görüyorsunuz dedim. Bizi dost olarak görmüyorlar" dedi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Politika

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