16.09.2019 14:54

Rusya Devlet Başkanı Putin, Üçlü Zirve için Ankara'ya geldi

ANKARA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak saat 13.37'de Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Putin'i havalimanında Valilik ve Belediye ekipleri karşıladı. Karşılama heyetine Türkiye Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve Rusya Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov yer aldı.

Kaynak: İHA