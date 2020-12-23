Rusya Devlet Başkanı Putin, kendisine ömür boyu dokunulmazlık sağlayan tasarıyı imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, kendisine ve ülkenin eski liderlerine ömür boyu senatörlük hakkı tanıyan ve dokunulmazlık sunan tasarıyı imzaladı. Tasarı ile birlikte bundan böyle eski devlet başkanları gözaltına alınamayacak, aranamayacak, sorgulanamayacak ve yargılanamayacak.

Yasanın mevcut yasal düzenlemelerle geçen yaz yapılan anayasal değişikliklerin uyumlandırılması kapsamında hazırlandığı belirtildi. Vladimir Putin, 2024 yılında yeniden başkan adayı olmazsa bu yasa doğrultusunda ömür boyu senatör unvanını elde edebilecek.

ÖMÜR BOYU KORUMA

Bu yasadan önce eski devlet başkanları sadece görev başındayken işledikleri suçlarla ilgili olarak dokunulmazlığa sahipti. Yasa ayrıca devlet başkanlarına görevden ayrılınca ömür boyu senatör olma imkanı veriyor. Bu pozisyon ömür boyu dokunulmazlığı garanti altına almış oluyor.

SORUŞTURMA GÖZALTI YOK

Yasa eski devlet başkanlarına idari veya cezai sorumluluk getirilmemesini garanti ediyor. Yeni yasa ile devlet başkanları görevden ayrıldıktan sonra da kendileri ve ailelerinin yaşadıkları sürede işledikleri suçlardan dokunulmazlıkları olacak. Bu kişiler polis ve savcılık makamları tarafından soruşturulamayacak, aramaya ve gözaltına tabi olmayacak.