Rusya Deniz Kuvvetleri: "Rusya Federasyonu'na ait savaş gemisi, kendi savaş uçaklarını dost ateşi ile Karadeniz'de imha etti" - Haberler

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Rusya Deniz Kuvvetleri: "Rusya Federasyonu'na ait savaş gemisi, kendi savaş uçaklarını dost ateşi ile Karadeniz'de imha etti"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya Deniz Kuvvetleri:

Rusya Deniz Kuvvetleri, "Rusya Federasyonu'na ait savaş gemisi, kendi savaş uçaklarını 'dost ateşi' ile Karadeniz'de imha etti" açıklamasını yaptı.

Rusya Deniz Kuvvetleri, " Rusya Federasyonu'na ait savaş gemisi, kendi savaş uçaklarını 'dost ateşi' ile Karadeniz'de imha etti" açıklamasını yaptı.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekatın 3. gününde Rusya, saldırılarını sürdürüyor. Odessa kentinde de Ukrayna Kara Birlikleri ve hava kuvvetleri tarafından Rus uçak ve birliklerine karşı direniş sürerken, Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu'na ait savaş gemisi, kendi savaş uçaklarını 'dost ateşi' ile Karadeniz'de imha etti" denildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri de Rus uçağının düşmesinin ardından yayınladığı mesajda, "Karadeniz'de Füze Birimleri tarafından Rus Su-30 savaş uçağı imha edildi. Cehenneme hoş geldiniz!" ifadeleri yer aldı.

Sokağa çıkma yasağı getirildi

Ukrayna'nın Önemli liman kentlerinden olan Odessa'da, Rus askerleri ve Ukrayna askerleri arasındaki çatışmaların şiddetini artırmasının ardından, TSİ 23: 00 ile 05: 00 saatleri arasında sivillerin sokağa çıkması yasaklandı. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - Politika

Rusya Federasyonu, Savaş Gemisi, Karadeniz, Savaş, Politika, Haberler

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