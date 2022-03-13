Rusya'dan yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya'dan yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

AA - Emrah Gökmen - Güncel
 - Güncelleme:
Rusya'dan yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rusya'nın Yisk Limanı'ndan yola çıkan 5 bin 753 ton ayçiçeği yağı yüklü gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Rusya'nın Yisk Limanı'ndan yola çıkan 5 bin 753 ton ayçiçeği yağı yüklü gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Liberya Bayraklı 139,95 metre uzunluğunda ve 4 bin 684 groston ağırlığındaki "Mubariz Ibrahimov" isimli tanker, saat 20.20'de Karadeniz yönünden boğaza giriş yaptı.

Ambarlarında 5 bin 753 ton ayçiçeği yağı bulunan ve Mersin Limanı'na giden gemi, saat 21.30'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mevkisinden geçti.

Geminin 17 Mart'ta Mersin'de olması bekleniyor.

AA / Emrah Gökmen - Güncel

İstanbul Boğazı, Liberya, Rusya, Gemi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title