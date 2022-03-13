Rusya'dan yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti
AA - Emrah Gökmen - Güncel
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Rusya'nın Yisk Limanı'ndan yola çıkan 5 bin 753 ton ayçiçeği yağı yüklü gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.
Rusya'nın Yisk Limanı'ndan yola çıkan 5 bin 753 ton ayçiçeği yağı yüklü gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.
Liberya Bayraklı 139,95 metre uzunluğunda ve 4 bin 684 groston ağırlığındaki "Mubariz Ibrahimov" isimli tanker, saat 20.20'de Karadeniz yönünden boğaza giriş yaptı.
Ambarlarında 5 bin 753 ton ayçiçeği yağı bulunan ve Mersin Limanı'na giden gemi, saat 21.30'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mevkisinden geçti.
Geminin 17 Mart'ta Mersin'de olması bekleniyor.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Emrah Gökmen - Güncel