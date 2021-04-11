Rusya'dan yeni gözdağı! Putin'in yeni silahına ait görüntüler devlet kanalında yayınlandı
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Rusya'dan yeni gözdağı! Putin'in yeni silahına ait görüntüler devlet kanalında yayınlandı

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Ukrayna ile savaşın eşiğine gelen Rusya çok kritik bir adım attı. Bir süredir robot tanklar üzerinde çalışan Ruslar, bu silahlara ait yeni görüntüleri devlet kanalı Zvezda üzerinden paylaştı. Kısa sürede envantere gireceği açıklanan robot tanklar yeni bir gözdağı olarak yorumlandı. Öte yandan Savunma Bakanı Sergei Shoigu, bu silahların üretildiği Moskova'daki tesisi ziyaret ederken, yapılan açıklamada ilk etapta 5 adet Uran-9 isimli robot tankın kullanıma gireceği bilgisine yer verildi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki sınırda yer alan Donbas bölgesi ve Kırım nedeniyle yaşanan kriz tırmanmaya devam ediyor. İki ülkede son günlerde sınırdaki askeri kapasitesini artıracak yönde adımlar atarken en kötü senaryoya hazır olunduğu mesajlarını peş peşe vermekten geri kalmıyor.

Rusya'dan yeni gözdağı! Putin'in yeni silahına ait görüntüler devlet kanalında yayınlandı

GÖRÜNTÜLER DEVLET KANALINDA PAYLAŞILDI

Geçtiğimiz günlerde 'gerekirse müdahale ederiz' uyarısında bulunan Rusya'dan yeni bir adım geldi. Bir süredir robot tanklar üzerinde yoğun mesai harcayan Rusya bu silahlardan yeni görüntüler yayınladı. Tankların kapasitelerini gözler önüne seren görüntüler devlet kanalı Zvezda tarafından paylaşıldı.

Savunma Bakanı Sergei Shoigu bu silahların üretildiği başkent Moskova yakınlarındaki tesisi ziyaret etti ve çalışmaları yerinde takip etti. Yapılan açıklamada ilk etapta 5 adet Uran-9 isimli robot tankın kullanıma gireceği ve bu modeli kullanacak askerlerin eğitiminin kısa sürede başlayacağı bilgisine yer verildi.

Rusya'dan yeni gözdağı! Putin'in yeni silahına ait görüntüler devlet kanalında yayınlandı

YENİ BİR GÖZDAĞI OLARAK YORUMLANDI

Zırhlı kamyonun içinde yer alan operasyon merkezinden kontrol edilen tankın 400 mm otomatik silah, Ataka anti tank füzesi ve bir lav silahına ev sahipliği yaptığı duyuruldu. Kısa sürede envantere gireceği açıklanan robot tanklar yeni bir gözdağı olarak yorumlandı.

Donbas krizinin çözümüne ilişkin müzakereleri Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu yürütüyor. Taraflar arasında Temmuz 2020'de sağlanan kapsamlı ateşkes son dönemde sık sık ihlal ediliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, iki hafta önce Kırım'ın kurtarılmayı amaçlayan Askeri Güvenlik Stratejisi'ni onaylamıştı.

Rusya'dan yeni gözdağı! Putin'in yeni silahına ait görüntüler devlet kanalında yayınlandı

ÇATIŞMALAR 2014'TEN BU YANA DEVAM EDİYOR

Rus nüfus ve Rusya yanlılarının ağırlıkta olduğu Donbas bölgesinde (Donetsk ve Lugansk) tek taraflı bağımsızlık ilan edilmesinin ardından, Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında çatışmalar 2014'ten bu yana aralıklı olarak devam ediyor. Çatışmalar son dönemde şiddetlenmişti.

Ukrayna Parlamentosu, yedi yıl önce Kırım'ın ilhakı ve Donbas'taki gelişmeler sonrası Rusya'yı "saldırgan" ülke olarak nitelendiren yasayı onaylamıştı.

Rusya'dan yeni gözdağı! Putin'in yeni silahına ait görüntüler devlet kanalında yayınlandı
Rusya-Ukrayna arasında sıcak gerilim! 'Donbas'ta yeni bir savaş başlatmaya çalışanlar ülkeyi yok edecek'
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