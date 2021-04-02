Rusya'dan Ukrayna'ya gözdağı: Donbas'ta yeni bir savaş başlatmaya çalışanlar ülkeyi yok edecek

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Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donbas'ta 2014'ten bu yana devam eden siyasi kriz, her geçen gün büyüyor. Rusya destekli ayrılıkçıların başlattığı çatışmalarda 4 Ukrayna askerini öldürmesinin ardından bölgedeki kriz yeniden alevlendi. Ukrayna'daki Donbas krizine ilişkin konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Donbas'ta yeni bir savaş başlatmaya çalışanlar, Ukrayna'yı yok edecek. Bunu Putin kısa süre önce söyledi ve bu hâlâ geçerlidir" dedi.

Lavrov, Pervıy Kanal'a verdiği röportajda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'daki Donbas krizine değinen Lavrov, "Askerlerin birçoğu, sıcak bir çatışmanın başlatılması yönünde yapılan herhangi bir eylemin ne kadar zararlı olduğunun farkındadır. ABD başta olmak üzere Batı'nın kışkırtacağı siyasetçilerin, askerleri kışkırtmayacağını umuyorum" dedi.

Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in söz konusu krizle ilgili açıklamalarından örnek vererek "Donbas'ta yeni bir savaş başlatmaya çalışanlar, Ukrayna'yı yok edecek. Bunu Putin kısa süre önce söyledi ve bu hâlâ geçerlidir" ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov

"BİDEN'DAN PUTİN'İN TEKLİFİNE YANIT GELMEDİ"

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Putin'i "katil" olarak nitelendirdiğini ve ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "bedel ödeyecek" şeklinde daha önce açıklama yaptığını anımsatan Lavrov, "Biden'ın ABC televizyon kanalına konuştukları, çirkin ve benzeri görülmemiş bir söylemdir" diye konuştu.

Lavrov, "Biden iktidara geldi ve Rusya'ya yönelik yaptırım uygulamaya, sert söylem kullanmaya, her alanda baskı kurmaya başladı. Bu yıllardır devam ediyor" dedi.

Putin'in Biden'a "diplomatik" ve "nazik" şekilde tepki verdiğini ve canlı yayında görüşme teklif ettiğini anımsatan Lavrov, "Maalesef, canlı yayında konuşma teklifine cevap gelmedi" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Washington Büyükelçisinin Moskova'ya istişareler için çağrıldığına da dikkati çeken Lavrov, Büyükelçinin ABD'ye ne zaman döneceğine dair Putin'in karar vereceğini vurguladı.

"AB'NİN KÖTÜ NİYETLİ EYLEMLERİNE CEVAP VERECEĞİZ"

Rusya ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilere değinen Lavrov, AB ile ilişkileri canlandırmaya hazır olduklarını ve AB'ye tedarik ettikleri enerji kaynaklarını siyasi baskı aracı olarak kullanmayacaklarını söyledi.

AB'yi bölme niyetinde olmadıklarını belirten Lavrov, "AB'nin güçlü ve bağımsız olmasından yanayız" ifadelerini kullandı.

Lavrov, AB'nin "kötü niyetli" eylemlerine de cevap vereceklerini vurguladı.

"AB, ABD'YE BAĞLILIK KONUSUNDA YEMİN ETTİ"

AB Liderler Zirvesi'nin geçen hafta düzenlendiğini anımsatan Lavrov, AB'nin ABD'ye bağlılık konusunda "yemin" ettiğini dile getirdi. Lavrov, "Biden'ın katıldığı zirvede yapılan açıklamaların benzeri görülmemiştir. Böyle bir bağlılık yemini hatırlamıyorum" dedi.

ABD ve AB'nin Orta Asya'daki siyasetini değerlendiren Lavrov, şunları kaydetti:

"ABD ve AB'nin Orta Asya ile ekonomik bağlarının hacmi, bizim kurduğumuz ilişkilerle kıyaslanamaz. Ancak Batı'nın hedefi, müttefiklerimiz ve stratejik ortaklarımızla olan bağları mümkün mertebe zayıflatmaktır. Bu çok net bir hedeftir."

2014'TEN BU YANA 14 BİN KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Donbas'ın Şumı bölgesinde 26 Mart'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 4 Ukrayna askeri hayatını kaybetmişti. Bölgede bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 14 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Parlamentosu, oy çoğunluğuyla kabul ettiği bildiride uluslararası toplumu, Donbas'ta artan çatışmalar nedeniyle Rusya'ya baskıyı artırmaya çağırmış, bildiride, "Rusya'yı Donbas'ta askeri faaliyetlerini durdurmaya, ateşkese uymaya, ordusunu ve askeri oluşumlarını Ukrayna topraklarından çekilmeye çağırıyoruz" ifadesi kullanılmıştı.