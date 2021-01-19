Son dakika! Rusya'dan Sputnik V'nin ardından yüzde 100 etkinlikte ikinci bir koronavirüs aşısı daha: EpiVakKorona
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Son dakika! Rusya'dan Sputnik V'nin ardından yüzde 100 etkinlikte ikinci bir koronavirüs aşısı daha: EpiVakKorona

19.01.2021 14:22 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:15

Son dakika! Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Sputnik V'nin ardından tescil edilen ikinci koronavirüs aşısı olan EpiVakKorona, klinik testlerin birinci ve ikinci aşamasında bağışıklık konusunda yüzde 100 etkinlik gösterdi.

Sputnik'in haberine göre Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'ndan (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamada tescil edilen ikinci koronavirüs aşısı olan EpiVakKorona, klinik testlerin birinci ve ikinci aşamasında bağışıklık konusunda yüzde 100 etkinlik gösterdi.

ÜLKEDE TESCİL EDİLEN İKİNCİ KORONA AŞISI OLDU

Rospotrebnadzor'dan gazetecilere yapılan açıklamada, "Klinik testlerin birinci ve ikinci aşamasında edinilen sonuçlara göre, EpiVakKorona aşısının bağışıklık konusunda gösterdiği etkinlik yüzde 100 seviyesinde" ifadeleri kullanıldı. Vektör Bilim Merkezi tarafından geliştirilen EpiVakKorona aşısı, Sputnik V'nin ardından Rusya'da tescil edilen ikinci Kovid-19 aşısı olmuştu.

SPUTNİK'İN ETKİNLİK ORANI %91.4 ÇIKMIŞTI

Rusya Sağlık Bakanlığı'na bağlı Gamaleya Araştırma Enstitüsü'nün geliştirdiği ve Moskova'nın ilk Kovid-19 aşısı "Sputnik V"nin yüzde 91,4 oranında etkili olduğu belirtilmişti. Özbekistan Sağlık Bakan Yardımcısı Bahodır Yusupaliyev da Rus Sputnik V aşısını onaylamayı ve aşının ülkede üretilmesini planladıklarını söylemişti.

DİĞER AŞILARIN ETKİNLİK ORANLARI

Öte yandan Alman - ABD ortaklığında geliştirilen Pfizer-Biontech aşısı için etkinlik oranı yüzde 95, ABD'li Moderna aşısı için yüzde 94,1 Türkiye'de de uygulanan Çinli Coronavac aşısı için Türkiye'de yüzde 91,25 etkinlik oranı açıklanmıştı.

Son dakika! Rusya'dan Sputnik V'nin ardından yüzde 100 etkinlikte ikinci bir koronavirüs aşısı daha: EpiVakKorona
Haber Yorumları (15)
ULUBEY: Vallahi ticaret savaşı billahi ticaret savaşı her ülke iyi veya kötü üretip satıyım derdinde ha bize gelince bizde para yok pul yok suriyeli besliycem diye devletin kasasını bomboş ederken düşünecektiniz şimdi de satarak doldurmaya çalışıyorlar katarlılara bu zihniyetteki Bi ülkede üretim her zaman azalır bizde partizanlık var adamların ülkeyi getirdiği hal ortada demokratik ülkelerde Bi yönetici başarısızsa gider biz daha burda Bi yöneticiye başarısızlığını kabullendiremiyoruzki bizde devletin kasasını boşaltan kişiler halen övülüyor demekki iyi Bi iş yapmışlarki övüyorlar bizdeki zihniyet değişmediği sürece hiç Bi düzen oluşmaz
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.....: Sağlık bakanlığımız bu aşıyı iyice araştırmalı,söylenenler doğru ise ithal edilip ülkemizde uygulanmalı!
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ASYA KARTALI: Çinlilerin ürettiği 0 geleneksel yöntemlerle üretilmiş bir aşıdır Çünkü grip aşısında Verem aşısında ve diğer aşılarda olduğu gibi geleneksel yöntemler kullanılarak üretilen bir aşıdır ve coronavirüste etkinliği 0 tescil edilmiş kabul edilmiş bir aşıdır zaten son günlerde İngilizlerin Amerikalıların ve Almanların ürettiği aşıların ölümlere ve insan vücudumda zararlara yol açmasından sonra bütün dünya ülkeleri çin aşısına yönelmeye başladılar
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