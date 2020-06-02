Rusya'dan S-400 açıklaması: Türkiye'nin son kararını bekliyoruz
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Rusya'dan S-400 açıklaması: Türkiye'nin son kararını bekliyoruz

Rusya, S-400 hava savunma sisteminin ikinci parti teslimatı için Türkiye'nin son kararını beklediklerini açıkladı.

Rusya'dan S-400 açıklaması: Türkiye'nin son kararını bekliyoruz
02.06.2020 14:59 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:02
Rusya, S-400 hava savunma sisteminin ikinci parti teslimatı için Türkiye'nin son kararını beklediklerini açıkladı.

Rusya, S-400 hava savunma sistemine ilişkin açıklama geldi. Rusya Askeri-Teknik İşbirliği Federal Servisi Başkanı Dmitry Shugayev, koronavirüs kısıtlamaları sebebiyle anlaşmada belirtilen teslimat süresi hakkında ön görüde bulanamayacaklarını ve bu konuda Türkiye'nin son kararını beklediklerini belirtti. Shugayev, S-400'lerin ikinci parti teslimatı hakkında Türkiye ile görüşmelerinin ilerlediğini ve Türk tarafının nihai kararını beklediklerini söyledi. Shugayev ayrıca Türkiye'nin toplamda 1 milyar dolarlık Rus askeri teçhizatı ısmarladığını da sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'dan satın alınan 'ilk parti' S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi ile ilgili yaptığı açıklamada, S-400'lerin konuşlandırılmasının koronavirüs nedeniyle geciktiğini ancak planlandığı şekilde ilerleyeceğini belirtmişti.


- Rusya

Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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