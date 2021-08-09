Rusya'dan Mısır'ın turistik kenti Hurgada'ya 6 yıl sonra ilk uçak seferi
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Rusya'dan Mısır'ın turistik kenti Hurgada'ya 6 yıl sonra ilk uçak seferi

Rusya'dan Mısır'ın turistik kenti Hurgada'ya 6 yıl sonra ilk uçak seferi
Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Haberler | Güncel

Rusya'dan Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki turistik kenti Hurgada'ya yaklaşık 6 yıl aradan sonra ilk kez uçak seferi düzenlendi.

Rusya'dan Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki turistik kenti Hurgada'ya yaklaşık 6 yıl aradan sonra ilk kez uçak seferi düzenlendi.

Mısır medyasında yer alan habere göre, Rusya'nın başkenti Moskova'dan kalkan Mısır Hava Yollarına ait Airbus A330 tipi yolcu uçağı, Hurgada Uluslararası Havalimanı'na indi.

Haberde, 300 Rus turistle yapılan seferin, iki ülke arasındaki turizmin yeniden başlamasının habercisi olduğu aktarıldı.

Mısır Hava Yolları yetkililerinden alınan bilgiye göre, Moskova'dan Hurgada'ya haftada 4, Şarm eş-Şeyh'e ise 3 sefer düzenlenecek.

Rus uçağının 2015'te düşmesinin ardından seferler askıya alınmıştı

Rus Metrojet Hava Yollarına ait Airbus A-321 tipi yolcu uçağı, 31 Ekim 2015'te, taşıdığı 224 kişiyle Mısır'ın Şarm eş Şeyh kentinden havalandıktan kısa süre sonra Sina Yarımadası'nda düşmüştü. Olayın ardından Rusya, Mısır'ın turistik sahil kentlerine uçuşların askıya alınmasına karar vermişti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nisan ayında iki ülke arasında uçuşların yeniden başlaması konusunda anlaşmıştı.

Rusya'nın Kahire Büyükelçiliğinden geçen ay yapılan açıklamada da Moskova ile Mısır'ın turistik sahil kentleri arasındaki uçuşların 9 Ağustos'ta başlayacağı duyurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran

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