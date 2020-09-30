Azerbaycan ordusu ilerlerken AB ve Rusya'dan peş peşe ateşkes çağrısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Azerbaycan ordusu ilerlerken AB ve Rusya'dan peş peşe ateşkes çağrısı

30.09.2020 19:03 | Son Güncelleme: 30.09.2020 19:31

Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları tek tek kurtarırken Avrupa Birliği ve Rusya'dan peş peşe açıklama geldi. Avrupa Birliği, iki ülkeye ateşkes çağrısı yaparken Rusya; Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova'da toplantıya çağırdı.

Geçtiğimiz pazar sabaha karşı başlayan Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışma dünyanın gündeminden düşmüyor. Tansiyon hala çok yüksekken Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları ile görüştü. Görüşmeyi yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya olarak Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova'da toplantıya çağırıyoruz." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşerek iki ülkeye ateşkes çağrısında bulundu.

"ULUSLARARASI TEMASLARI MOSKOVA'DA SAĞLAMAYA HAZIRIZ"

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Moskova'nın Dağlık Karabağ'daki çatışmalara siyasi ve diplomatik çözüm bulunması için gereken koşulları sağlamak amacıyla hem ulusal düzeyde hem de AGİT Minsk Grubu'nun diğer eş başkanlarıyla arabuluculuk çabalarını sürdüreceğini kaydeden Lavrov, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi de dahil uluslararası temasları Moskova'da organize etmeye hazır olduklarının altını çizdi.

DERHAL ATEŞKESİ SAĞLAMA VE TANSİYONU DÜŞÜRME ÇAĞRISI

Dağlık Karabağ'da devam eden geniş kapsamlı askeri faaliyetlerden ciddi endişe duyduğunu söyleyen Lavrov, mevkidaşlarına derhal ateşkesi sağlama ve tansiyonu düşürme çağrısı yaptı.

Lavrov, provokatif ve savaş yanlısı söylemlerin kabul edilemez olduğunu kaydederek tarafların en kısa sürede müzakere masasına dönmesi gerektiğini vurguladı.

AB'DEN ATEŞKES ÇAĞRISI

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aliyev ve Paşinyan ile telefon görüşmeleri yaptığını duyurdu.

Dağlık Karabağ'da gerginliğin tırmanmasından derin endişe duyduğunu belirten Michel, şiddet kullanılmasını kınadığını ve acilen ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Tek çözüm yolu müzakerelerdir." ifadesini kullanan Michel, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının çalışmalarını desteklediklerini ve sivillerin korunması gerektiğini bildirdi.

Azerbaycan ordusu ilerlerken AB ve Rusya'dan peş peşe ateşkes çağrısı
Azerbaycan ordusu ilerlerken AB ve Rusya'dan peş peşe ateşkes çağrısı
Haber Yorumları (16)
ÖMER: Bu bir öneridir ilham aliyev kesinlikle moskovaya gitmemesi lazım karabağ kurtarana kadar ateşkes olmamaması lazım yoksa azerbaycanı zabtu rabt altına alacaklar.Durmak yok savaşa devam yaşasın özgürlük.karabaga özgürlük yaşasın Türkiye Azerbaycan kardeşliği.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ZAR: Azerbaycan ermenistan geri çekilmeyi kabul etmeden toplantıya gitmesin. Rusya ermenilere silah gönderiyor. Azerbaycana baskı yapmak için çağırıyor. Gidersede Türkiye dilimlerini çağırmadan gelmeyiz desin tek gitmesin. Ermeni dişişleriyle Rusya kol kola verip Azerbaycana baskı yapacaklar
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HAKİKAN: Ermeni ler kendinin olmayan toprak için yıllarca ambargo yedi Ermenistan erkek kalmadı erkek başına 12 bayan düşüyor. Ermenistan Azerbaycan la ve türkiyeye masaya oturup toprakları geri vermeli. Birde hocalı soykırımını da kabul etmeli. Bunu yaparsa hem komşularını kazanır hemde ticaretini
Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo İlham Aliyev Donald Trump Angela Merkel Emmanuel Macron
Magazin Beren Saat Hazal Kaya Seda Sayan Acun Ilıcalı
Spor Babel Ali Palabıyık Mehmet Özdilek Omar Elabdellaoui Vincent Aboubakar
Daha Fazla Anne Çocuk İntihar Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Azerbaycan ordusu ilerlerken AB ve Rusya'dan peş peşe ateşkes çağrısı - Moskova
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 20:02:22. #1.15#
title