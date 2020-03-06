Rusya'dan ABD'ye nükleer kapasite ve kabiliyeti arttırma suçlaması
Haberler » Dünya » Rusya'dan ABD'ye nükleer kapasite ve kabiliyeti arttırma suçlaması - Haberler

Rusya'dan ABD'ye nükleer kapasite ve kabiliyeti arttırma suçlaması

Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer kapasitesini ve kabiliyetini yükselttiğini ve bu adımının kullanım olasılığını artırdığını iddia etti

06.03.2020 17:29 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:29
Rusya'dan ABD'ye nükleer kapasite ve kabiliyeti arttırma suçlaması

, 'nin nükleer kapasitesini ve kabiliyetini yükselttiğini ve bu adımın kullanım olasılığını artırdığını iddia etti.


Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "ABD, nükleer kapasitesine yeni kabiliyet kazandırma amacında ki bu da onların kullanım olasılıklarını artırıyor." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler