Rusya'dan 3.5 milyondan fazla kişiye iki doz aşı vuruldu
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Rusya'dan 3.5 milyondan fazla kişiye iki doz aşı vuruldu

15.03.2021 13:21 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:52
Rusya'dan 3.5 milyondan fazla kişiye iki doz aşı vuruldu

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, ülkede 3.5 milyondan fazla kişiye iki doz Sputnik V aşısı vurulduğunu ifade ederek, ülkenin bu alanda tüm Avrupa'nın önünde olduğuna dikkat çekti.

 Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, ülkede 3.5 milyondan fazla kişiye iki doz Sputnik V aşısı vurulduğunu ifade ederek, ülkenin bu alanda tüm Avrupa'nın önünde olduğuna dikkat çekti. Dmitriyev  Avrupa Birliği ülkeleri İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya'dan şirketlerle Sputnik V aşısının üretimi ve dağıtımı konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Rusya'nın koronavirüs salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre ülkede 3.5 milyondan fazla kişiye iki doz Sputnik V aşısı vurulduğunu ifade ederek, ülkenin bu alanda tüm Avrupa'nın önünde olduğuna dikkat çekildi. Dmitriyev, iki doz aşı uygulanan kişi sayısının yüksek olduğu ülkeleri kıyasladı. Dmitriyev, Rusya'nın Çin, ABD, Hindistan ve İsrail ile birlikte iki doz koronavirüs aşısının en fazla uygulandığı ülkeler sıralamasında ilk 5'te yer aldığını dile getirerek,  Rusya'nın bu alanda tüm Avrupa ülkelerinin önünde olduğunu ifade etti. 

3 AB ÜLKESİ İLE ÜRETİM VE DAĞITIM ALANINDA ANLAŞMA İMZALANDI

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'ndan (RDIF) yapılan açıklamada, Avrupa Birliği ülkeleri İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya'dan şirketlerle Sputnik V aşısının üretimi ve dağıtımı konusunda anlaşma sağlandığı duyuruldu. RDIF CEO'su Kirill Dmitriev, Avrupa Birliği ülkeleri İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya'daki şirketlerle Sputnik V aşısının üretimi ve dağıtımı konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Dmitriev, aşının dağıtımı için Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) onayının beklendiğini ifade etti. Dmitriev açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Pandemiye karşı mücadelenin başlangıcından bu yana, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Avrupa dahil tüm ortaklarla aktif koordinasyondan yana ve müzakerelere açık olmuştur. RDIF, İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya'dan şirketlerle Sputnik V üretimini başlatmak için anlaşma yaptı. Şu anda AB'de üretimi artırmak için ek görüşmeler devam ediyor. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onay verildikten sonra Sputnik V'in Avrupa pazarına tedarik edilmesine başlanacaktır. EMA ile aktif olarak çalışıyoruz. Ek olarak, RDIF ve ortakları, Sputnik V'yi bağımsız olarak yetkilendiren AB ülkelerine tedarik yapmaya hazırdır."


- Rusya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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