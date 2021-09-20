Son Dakika: Rusya'da Perm Üniversitesi'ne silahlı saldırı! 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Sibirya bölgesinde yer alan Perm State Üniversitesi'ne bir kişi tarafından ateş açıldı. Saldırı sonucu 5 kişi öldü, 6 kişi ise yaralandı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Yetkililer, saldırganın etkisiz hale getirildiğini belirtti. Saldırı anı ise kameraya yansıdı. Büyük panik yaşanan öğrenciler binanın katlarından atlayarak canlarını kurtarmaya çalıştı. Üniversitenin basın servisi ise bazı öğrencilerin ve öğretmenlerin sınıflara kilitlendiğini açıkladı.

GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU

Olayı gören görgü tanıklarından biri "Kimliği bilinmeyen bir kişi üniversite binasına girdi ve ateş açtı. Bazı öğrenciler, saldırgandan korunmak için kendilerini sınıflara kilitledi, bazıları ise pencerelerden atladı. Yetkililer olay yerine vardı" açıklamasını yaptı.

SALDIRGAN 18 YAŞINDA

Gözaltına alınan saldırganın 18 yaşındaki Timur Bekmansurov olduğu belirtilidi. Saldırıdan hemen önce paylaştığı bir sosyal medya gönderisinde, Bekmansurov'un atış ruhsatı ve silah alma sürecini anlattığı dikkat çekti. Paylaşımında, "Kendimi ne kadar uzun süredir tanıyorsam, hep ölümü düşündüm" notunu düştüğü görüldü.

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