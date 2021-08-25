Rusya'daki orman yangınları yerleşim alanlarına sıçradı

- Rusya'daki orman yangınları yerleşim alanlarına sıçradı Rusya'nın Sibirya bölgesinde çıkan orman yangınları Urallar bölgesine yayılarak, yerleşim alanlarına sıçradı.

- Rusya'daki orman yangınları yerleşim alanlarına sıçradı

MOSKOVA - Rusya'nın Sibirya bölgesinde çıkan orman yangınları Urallar bölgesine yayılarak, yerleşim alanlarına sıçradı.

Rusya'ya bağlı Sibirya bölgesinde Temmuz ayı ortalarında başlayan orman yangınları kontrol altına alınamazken, Altay ve Urallar bölgelerine yayılan yangınla mücadele devam ediyor. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, ülkede şu anda 50 aktif orman yangını olduğu ifade edildi. Açıklamada, orman yangınlarının en riskli olduğu bölgenin Urallar bölgesindeki Sverdlovsk kenti olduğu belirtilirken, halihazırda 15 aktif yangınla mücadele edilen bölgenin bazı noktalarında yangınların yerleşim alanları ve otoyollara sıçradığı aktarıldı.

Yangınlara çok sayıda personel, kara aracı ve Mi-8 tipi yangın söndürme helikopterleriyle müdahale edildiği duyuruldu. Yangınların devam ettiği bölgelerde yaşayanların tahliye edildiği ifade edilirken, Yekaterinburg ile Perm kentleri arasındaki otoyolun da yangınlar nedeniyle ulaşıma kapandığı bildirildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ayrıca, Mordovya Özerk Cumhuriyeti'nde kentlerin dumanlarla kaplandığını belirterek, halka dışarıya çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Rusya'nın Yakutistan Özerk Cumhuriyeti'ndeki yangınlar da halen devam ederken, bu yangınlara da hava ve karadan müdahaleler sürüyor. Temmuz ayının ortasından bu yana devam eden yangınlarda şu ana kadar yaklaşık 2 milyon hektar ormanlık alan küle döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak