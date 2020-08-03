Rusya'daki korona virüs aşısı denekleri bağışıklık tepkisi gösterdi
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Rusya'daki korona virüs aşısı denekleri bağışıklık tepkisi gösterdi

Rusya Savunma Bakanlığı, korona virüse karşı geliştirilen aşı adayı deneklerinin bağışıklık tepkisi gösterdiğini açıkladı.

Rusya'daki korona virüs aşısı denekleri bağışıklık tepkisi gösterdi
03.08.2020 16:35 | Son Güncelleme: 03.08.2020 16:40

Rusya Savunma Bakanlığı, korona virüse karşı geliştirilen aşı adayı deneklerinin bağışıklık tepkisi gösterdiğini açıkladı.

Rusya'da korona virüse karşı geliştirilen aşı adaylarının klinik çalışmaları sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, askeri Burdenko Hastanesi'nde aşı testi yapılan tüm gönüllü deneklerin son kontrollerde bağışıklık tepkisi gösterdiği belirtildi. Bakanlık ile Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından ortak geliştirilen aşının şu ana kadar deneklerde bir yan etki göstermediği ifade edildi.

Rusya Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü Vektor de Kasım ayında korona virüse karşı aşı üretimine başlamayı planladığını duyurmuştu. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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