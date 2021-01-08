Rusya'daki ABD Büyükelçiliği önünde gösteri
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Rusya'daki ABD Büyükelçiliği önünde gösteri

08.01.2021 20:38 | Son Güncelleme: 08.01.2021 20:42

Rusya'nın başkenti Moskova'da ABD Büyükelçiliğinin önündeki Novinsky Bulvar'da toplanan Rusya Liberal Demokrat Parti (LDPR) üyesi bir grup genç gösteri yaptı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da ABD Büyükelçiliğinin önündeki Novinsky Bulvar'da toplanan Rusya Liberal Demokrat Parti (LDPR) üyesi bir grup genç gösteri yaptı. LDPR Genel Başkanı Vladimir Jirinovski, gençleri yalnız bırakmadığı pankartlı eylemde konuşma yaptı.

Rusya'daki ABD Büyükelçiliği önünde gösteri
Rusya'daki ABD Büyükelçiliği önünde gösteri
Rusya'daki ABD Büyükelçiliği önünde gösteri
Rusya'daki ABD Büyükelçiliği önünde gösteri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Karacan

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