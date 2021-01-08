Rusya'daki ABD Büyükelçiliği önünde gösteri

Rusya'nın başkenti Moskova'da ABD Büyükelçiliğinin önündeki Novinsky Bulvar'da toplanan Rusya Liberal Demokrat Parti (LDPR) üyesi bir grup genç gösteri yaptı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da ABD Büyükelçiliğinin önündeki Novinsky Bulvar'da toplanan Rusya Liberal Demokrat Parti (LDPR) üyesi bir grup genç gösteri yaptı. LDPR Genel Başkanı Vladimir Jirinovski, gençleri yalnız bırakmadığı pankartlı eylemde konuşma yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Karacan