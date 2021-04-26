Rusya'da Türk yapımı "Kovan" filminin gösterimi gerçekleşti
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Rusya'da Türk yapımı "Kovan" filminin gösterimi gerçekleşti

Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Eylem Kaftan'ın yönetmenliğini yaptığı ve başrolünü Meryem Uzerli'nin üstlendiği "Kovan" filminin gösterimi, 43. Uluslararası Moskova Film Festivali'nde yapıldı.

Eylem Kaftan'ın yönetmenliğini yaptığı ve başrolünü Meryem Uzerli'nin üstlendiği "Kovan" filminin gösterimi, 43. Uluslararası Moskova Film Festivali'nde yapıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen 43. Uluslararası Moskova Film Festivali kapsamında "Kovan" filmi, "Ekim" (Oktyabr) sinemasında izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Gösterime, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ın yanı sıra filmin yönetmeni Kaftan, sinema ve dizi oyuncusu Uzerli ve pek çok sinemasever katıldı.

Kaftan, burada yaptığı açıklamada, festivale katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Burada olmaktan çok memnunum. Çünkü Rusya, kalbimde özel yere sahiptir." dedi.

Kovan filminin başrolündeki Meryem Uzerli de festivalin organizatörlerine minnettar olduğunu dile getirerek, "Duygusal anlar şu an yaşıyorum. Uzun süre sonra izleyicilerle bir arada olmak sevindiricidir." ifadelerini kullandı.

Geçen hafta başlayan 43. Uluslararası Moskova Film Festivali, 29 Nisan'da sona erecek.

Rusya'da Türk yapımı 'Kovan' filminin gösterimi gerçekleşti
Rusya'da Türk yapımı 'Kovan' filminin gösterimi gerçekleşti
Rusya'da Türk yapımı 'Kovan' filminin gösterimi gerçekleşti
Rusya'da Türk yapımı 'Kovan' filminin gösterimi gerçekleşti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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