Tren vagonlarının üzerinde oyun oynayan çocuk akıma kapılıp can verdi! Dehşet anları kamerada
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Tren vagonlarının üzerinde oyun oynayan çocuk akıma kapılıp can verdi! Dehşet anları kamerada

05.02.2021 10:00 | Son Güncelleme: 05.02.2021 10:33

Rusya'da vagonların üzerinde oyun oynayan 2 çocuktan biri, elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetti. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da okul çağındaki 2 çocuk, tren istasyonuna girerek boş vagonların üzerine çıktı. Burada oyun oynayan ve sohbet eden çocuklardan biri kollarını kaldırınca trenin enerji aldığı elektrik kablosuna temas etti.

BİR ANDA VAGONUN ÜZERİNE SERİLDİLER

Elektrik akımına kapılan çocuk bir anda vagonun üzerine serildi. O anlar saniye saniye kameraya yansırken, olay yerine ambulans gönderildi. Çocuğun elektrik akımı nedeniyle olay yerinde hayatı kaybettiği tespit edildi.

İHMALİ OLANLAR ARAŞTIRILIYOR

Ölen çocuğun arkadaşının şok geçirerek hastaneye kaldırıldığı aktarılırken, çocukların girmesinin yasak olan bölgede yaşanan olayda ihmali olanların araştırılmaya başlandığı ifade edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Tren vagonlarının üzerinde oyun oynayan çocuk akıma kapılıp can verdi! Dehşet anları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK

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