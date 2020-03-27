Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı rekor artışla bin 36'ya yükseldi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "2-3 ay içinde salgını yeneceğiz" açıklamasından sonra ülkede yeni vaka sayısında rekor artış yaşandı.

Rusya'da COVID-19 vaka sayısında rekor artış yaşandı. Son 24 saatte 196 yeni vaka ile toplam vaka sayısı bin 36'ya yükseldi. Ülkede toplam ölü sayısı ise 4'e çıktı.

PUTİN, 2-3 AYLIK SÜRE VERMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs salgınıyla ilgili dün yaptığı değerlendirmede Rus doktorlar ve uzmanlar ile sürekli istişareler yapıldığını belirterek, "Onlar korona virüs ile yoğun bir şekilde mücadele ediyorlar. Sürekli kendilerinden bilgiler alıyoruz. Doktorlar 2-3 ay içerisinde bu salgınla başa çıkılabileceğini söylediler. Ben daha kısa sürede virüsün tamamen yok edilebileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

YENİ TEDBİRLER ALINDI

Öte yandan dün, Rus Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Mihail Mişustin liderliğinde toplanan Kovid-19 Salgını ile Mücadele Koordinasyon Kurulunun, salgınla mücadelede yeni tedbirler aldığı kaydedildi. Mümkün mertebe evden çalışma sisteminin uygulanması gerektiği belirtilen açıklamada, tahliye uçuşları hariç tüm uçuşların 27 Mart itibarıyla durdurulduğu bildirildi. Açıklamada, ülkeye giriş yapan yolculara havalimanlarında kan tahlili yapılması ve bu kişilerin 14 gün evde gözetim altında tutulmaları kararı alındığı belirtildi.

BAŞKENT MOSKOVA'DA ALINAN ÖNLEMLER

Rusya'nın genelinde alınan önlemlerin yanı sıra dün, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de yeni tedbirlerini açıkladı. Market ve eczaneler hariç tüm perakende satış yapan yerler, restoran, bar ve kafelerin 28 Mart'tan itibaren 5 Nisan'a kadar kapalı olacağını kaydeden Sobyanin, restoranların sadece paket servis hizmeti vereceğini söyledi.

Moskova'daki büyük parkların da kapandığına dikkati çeken Sobyanin, ibadethanelere gidilmemesi tavsiyesinde bulundu. Sobyanin, kuaför ve güzellik salonların de hizmet vermeyeceğini ifade etti.