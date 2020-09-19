Sevgilisinin iki çocuğunu cinsel istismarda bulunup öldürmüştü! Çalılıkların arasında yakalandı
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Sevgilisinin iki çocuğunu cinsel istismarda bulunup öldürmüştü! Çalılıkların arasında yakalandı

Rusya'da sevgilisinin 8 ve 13 yaşlarındaki çocuklarına cinsel istismarda bulunduktan sonra öldüren şahıs, düzenlenen özel operasyon sonrasında çalılıkların arasında yakalandı.

Sevgilisinin iki çocuğunu cinsel istismarda bulunup öldürmüştü! Çalılıkların arasında yakalandı
19.09.2020 11:49 | Son Güncelleme: 19.09.2020 13:29

Rusya'da internetten tanıştığı sevgilisinin 8 ve 13 yaşlarındaki iki kızına cinsel istismarda bulunmasının ardından öldürmekle suçlanan şüpheli Vitaly Molchanov (41) özel operasyonla bir çalılığın dibinde yakalandı.

ÇOCUKLARI İSTİSMAR EDİP ÖLDÜRDÜ

Olay, Rusya'nın Rybinsk kentinde gerçekleşti. Vitaly Molchanov (41) adlı şüpheli, internette tanışma sitesinden tanıştığı sevgilisi Valentina Saprunova'nın 8 ve 13 yaşlarındaki kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu ve daha sonra çocukları öldürdüğü bildirildi.

Sevgilisinin iki çocuğunu cinsel istismarda bulunup öldürmüştü! Çalılıkların arasında yakalandı

CİNSEL SALDIRIDAN SABIKASI VAR

Daha öncede cinsel saldırı suçundan sabıkası bulunan Molchanov'un sevgilisi Valentina Saprunova ile internette bir tanışma sitesinden tanıştığı ifade edildi. Hemşire Saprunova'nın, Molchanov ile 1 aydır beraber yaşadığı ve bir akşam hastaneden eve geldiğinde her yeri kan için bulduğu belirtildi. Saprunova'nın Elena ve Yana adlı kız çocuklarının bıçakla öldürüldüğü ifade edildi.

Sevgilisinin iki çocuğunu cinsel istismarda bulunup öldürmüştü! Çalılıkların arasında yakalandı

ÇALILIKLARIN ARASINDA YAKALANDI

Güvenlik güçlerinin olayla ilgili yaptığı özel operasyonda Molchanov'nun kentin girişinde çalılıkların altında saklanırken bulunduğu kaydedildi. Molchanov polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan adli tıp kanıtlarına göre iki kardeşin de cinsel istismara uğradığı belirtildi. Öte yandan, İki kıza cinsel istismarda bulunmak ve öldürülmesine ilişkin adli soruşturma kapsamında Molchanov'un bugün sorgulanacağı ifade edildi.

Kaynak: DHA

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