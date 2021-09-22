Herkes gelecek habere kilitlendi! Radardan çıkan uçak düştü, enkazı bulunamıyor

Rusya'da Habarovsk şehri yakınlarında seyreden An-26 tipi uçak, radardan kaybolduktan sonra düştü. İçinde 6 mürettebat bulunan uçağın enkazına, kötü hava koşulları nedeniyle ulaşılamıyor. Bölge halkı, uçaktan gelecek haberler i bekliyor.

MÜRETTEBATIN AKIBETİ BİLİNMİYOR

Rus medyasında yer alan haberler de, An-26 tipi uçağın iletişim cihazlarının denendiği teknik uçuş sırasında düştüğü ifade edildi. Uçaktaki 6 mürettebatın akıbeti henüz bilinmezken, olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

ARAMA İŞLEMLERİ ZORLAŞTI

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, bölgede arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, kötü hava şartları ve havanın kararmasının arama işlemlerini zorlaştırdığını belirtti.