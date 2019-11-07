Rusya'da petrol tankında patlama 5 yaralı

Rusya'da petrol tankında patlama 5 yaralı

Rusya'da petrol tankında patlama 5 yaralıRusya, (DHA)- Rusya'nın Novorossiysk şehrinde petrol tesisinde çıkan yangında, petrol tanklarından biri patladı.

07.11.2019 11:42 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:43

Rusya'da petrol tankında patlama 5 yaralı

Rusya, (DHA)- Rusya'nın Novorossiysk şehrinde petrol tesisinde çıkan yangında, petrol tanklarından biri patladı. Patlamada 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Novorossiysk kentinin Grushovaya petrol tesisinde çıkan yangında, petrol tanklarından birinin patlaması sonucu 5 kişi yaralandı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), yangına ilişkin soruşturma başlatırken, 33 itfaiye aracının ve 91 itfaiye erinin yangına müdahale ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

VİDEO: Rusya'da petrol tankında patlama 5 yaralı
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