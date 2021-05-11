Rusya'da okula düzenlenen kanlı saldırıda bazı öğrenciler canlarını kurtarmak için camdan atladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rusya'da okula düzenlenen kanlı saldırıda bazı öğrenciler canlarını kurtarmak için camdan atladı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da bir okula düzenlenen saldırıda 13 kişi yaşamını yitirdi. İki kişi tarafından düzenlenen saldırıda bazı öğrenciler kurtulmak için camdan atladı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Rusya medyasında yer alan haberlere göre, Kazan şehrinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda biri öğretmen 13 kişi yaşamını yitirdi. Saldırı sırasında canlarını kurtarmak isteyen bazı öğrenciler camdan atladı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Rusya'da okula düzenlenen kanlı saldırıda bazı öğrenciler canlarını kurtarmak için camdan atladı
Son dakika! Rusya'da polise gözdağı vermeye çalıştığı bomba elinde patladı
Son dakika! Rusya'da polise gözdağı vermeye çalıştığı bomba elinde patladı
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özcan Deniz Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Mete Kalkavan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Rusya'da okula düzenlenen kanlı saldırıda bazı öğrenciler canlarını kurtarmak için camdan atladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 11:20:35. #1.15#

title