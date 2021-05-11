Rusya'da okula düzenlenen kanlı saldırıda bazı öğrenciler canlarını kurtarmak için camdan atladı

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da bir okula düzenlenen saldırıda 13 kişi yaşamını yitirdi. İki kişi tarafından düzenlenen saldırıda bazı öğrenciler kurtulmak için camdan atladı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.