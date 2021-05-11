Rusya'da okula düzenlenen kanlı saldırıda bazı öğrenciler canlarını kurtarmak için camdan atladı
Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da bir okula düzenlenen saldırıda 13 kişi yaşamını yitirdi. İki kişi tarafından düzenlenen saldırıda bazı öğrenciler kurtulmak için camdan atladı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Rusya medyasında yer alan haberlere göre, Kazan şehrinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda biri öğretmen 13 kişi yaşamını yitirdi. Saldırı sırasında canlarını kurtarmak isteyen bazı öğrenciler camdan atladı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.