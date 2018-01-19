- Rusya'da okula baltalı saldırı

MOSKOVA - Rusya'ya bağlı Buryatiya Özerk Cumhuriyeti'nde baltayla sınıfa dalan bir öğrenci, öğretmen ve çok sayıda öğrenciyi yaraladı.

Buryatya Özerk Cumhuriyeti'nin Ulaan Üde şehrinde bir okulda 9. sınıf öğrencisi, balta ile sınıfa daldı. Balta ile öğrencileri yaralayan saldırgan, daha sonra sınıfı yaktı. Buryatya Savcılığı, saldırganı engellemeye çalışan öğretmenin ve 5 öğrencinin yaralandığını açıkladı. Öğretmen ve 2 öğrencinin durumunun ağır olduğu, kendisi de yaralanan saldırganın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.