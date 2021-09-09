Okul inşaatını kontrole giden Rus valiyi şarhoş bekçi karşıladı
Rusya'da Primorsky Bölge Valisi Oleg Kozhamyeko, son teslim tarihi geçmesine rağmen bir okul inşaatının bitmediğini fark edince kontrol etmek için bizzat bölgeye gitti. Ayakta durmakta zorluk çekmesine rağmen valiyi karşılayan bekçi, kapıyı açarken de yere düştü. Bekçinin sarhoş olduğunu öğrenen vali, inşaat alanında da hiçbir işçiyi göremedi.
Primorsky Bölge Valisi Oleg Kozhamyeko, son teslim tarihinin geçtiği okul inşaatında incelemelerde bulunmak üzere kimseye haber vermeden şantiye alanına gitti. Yanına sadece birkaç kişiyi alan Vali Kozhamyeko, kapıda bekçi tarafından karşılandı. Ancak bekçi, kapıları açtığı sırada ayakta duramayarak yere düştü. Hemen yerden kalkarak durumu toparlamaya çalışan bekçinin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
İNŞAATTA HİÇBİR İŞÇİYİ BULAMADI
Kapıların sarhoş bekçi tarafından açılmasından sonra inşaat sahasına giren Vali Kozhamyeko, bu kez inşaatta bir işçinin bile bulunmadığını tespit etti. Bekçiye işçilerin nerede olduğunu soran vali, "Onlar izinde" yanıtını aldı.
İZİNDE OLMADIKLARI ORTAYA ÇIKTI
Yaşanan olaylar kameralarla kayda alınırken, işçilerin izinli olmadığı, işleri aksattığı öğrenildi. Okul inşaatının sorumluları hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak