Okul inşaatını kontrole giden Rus valiyi şarhoş bekçi karşıladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Okul inşaatını kontrole giden Rus valiyi şarhoş bekçi karşıladı

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Haberler | Güncel

Rusya'da Primorsky Bölge Valisi Oleg Kozhamyeko, son teslim tarihi geçmesine rağmen bir okul inşaatının bitmediğini fark edince kontrol etmek için bizzat bölgeye gitti. Ayakta durmakta zorluk çekmesine rağmen valiyi karşılayan bekçi, kapıyı açarken de yere düştü. Bekçinin sarhoş olduğunu öğrenen vali, inşaat alanında da hiçbir işçiyi göremedi.

Primorsky Bölge Valisi Oleg Kozhamyeko, son teslim tarihinin geçtiği okul inşaatında incelemelerde bulunmak üzere kimseye haber vermeden şantiye alanına gitti. Yanına sadece birkaç kişiyi alan Vali Kozhamyeko, kapıda bekçi tarafından karşılandı. Ancak bekçi, kapıları açtığı sırada ayakta duramayarak yere düştü. Hemen yerden kalkarak durumu toparlamaya çalışan bekçinin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

İNŞAATTA HİÇBİR İŞÇİYİ BULAMADI

Kapıların sarhoş bekçi tarafından açılmasından sonra inşaat sahasına giren Vali Kozhamyeko, bu kez inşaatta bir işçinin bile bulunmadığını tespit etti. Bekçiye işçilerin nerede olduğunu soran vali, "Onlar izinde" yanıtını aldı.

İZİNDE OLMADIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan olaylar kameralarla kayda alınırken, işçilerin izinli olmadığı, işleri aksattığı öğrenildi. Okul inşaatının sorumluları hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Okul inşaatını kontrole giden Rus valiyi şarhoş bekçi karşıladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak

Son dakika haberi... Rusya Acil Durumlar Bakanı Ziniçev, tatbikat esnasında hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Rusya Acil Durumlar Bakanı Ziniçev, tatbikat esnasında hayatını kaybetti
Son Dakika: Rusya Acil Durumlar Bakanı, tatbikat sırasında yaşamını yitirdi
Son Dakika: Rusya Acil Durumlar Bakanı, tatbikat sırasında yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Haluk Levent Deniz Akkaya Derya Şensoy
Spor Marcao Max Meyer Çağdaş Atan Okay Yokuşlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Okul inşaatını kontrole giden Rus valiyi şarhoş bekçi karşıladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 23:27:24. #1.14#

title