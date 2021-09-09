Okul inşaatını kontrole giden Rus valiyi şarhoş bekçi karşıladı

Rusya'da Primorsky Bölge Valisi Oleg Kozhamyeko, son teslim tarihi geçmesine rağmen bir okul inşaatının bitmediğini fark edince kontrol etmek için bizzat bölgeye gitti. Ayakta durmakta zorluk çekmesine rağmen valiyi karşılayan bekçi, kapıyı açarken de yere düştü. Bekçinin sarhoş olduğunu öğrenen vali, inşaat alanında da hiçbir işçiyi göremedi.