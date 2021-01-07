Rusya'da Noel ayini
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Rusya'da Noel ayini

07.01.2021 03:54 | Son Güncelleme: 07.01.2021 04:00

Rusya'da, Ortodoks inancına göre Hazreti İsa'nın doğum günü kabul edilen Noel gecesi ayini düzenlendi.

Rusya'da, Ortodoks inancına göre Hazreti İsa'nın doğum günü kabul edilen Noel gecesi ayini düzenlendi. Başkent Moskova'daki Kurtarıcı İsa Kilisesi'nde yapılan gece ayinini Rus Ortodoks Kiliseleri Patriği Kirill yönetti. Kovid-19 salgını nedeniyle kilisedeki ayin, kısıtlı sayıda katılımcı ile gerçekleşti.

Rusya'da Noel ayini
Rusya'da Noel ayini
Rusya'da Noel ayini
Rusya'da Noel ayini

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Karacan

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