Rusya'da Noel ayini

Rusya'da, Ortodoks inancına göre Hazreti İsa'nın doğum günü kabul edilen Noel gecesi ayini düzenlendi.

Rusya'da, Ortodoks inancına göre Hazreti İsa'nın doğum günü kabul edilen Noel gecesi ayini düzenlendi. Başkent Moskova'daki Kurtarıcı İsa Kilisesi'nde yapılan gece ayinini Rus Ortodoks Kiliseleri Patriği Kirill yönetti. Kovid-19 salgını nedeniyle kilisedeki ayin, kısıtlı sayıda katılımcı ile gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Karacan