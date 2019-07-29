Rusya'da muhalif lider Navalniy taburcu edildi

Rusya'da muhalif lider Navalniy taburcu edildi

Rusya'da 30 günlük hapis cezasını çekmekte olan muhalif lider Aleksey Navalniy'in, dün gece kaldırıldığı hastaneden taburcu edildiği belirtildi.

Rusya'da muhalif lider Navalniy taburcu edildi
Rusya'da 30 günlük hapis cezasını çekmekte olan muhalif lider Aleksey Navalniy'in, dün gece kaldırıldığı hastaneden taburcu edildiği belirtildi.

Rus haber ajansı RIA Novosti'de yer alan habere göre, protesto yasasını ihlalden aldığı 30 günlük hapis cezasını çekmekte olduğu gözaltı merkezinden, hastaneye kaldırılan Navalniy, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.


Kaynak: DHA
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