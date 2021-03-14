Rusya'da kutup ayısı, evin çatısına çıktı
14.03.2021 11:18 | Son Güncelleme: 14.03.2021 11:30
Rusya'nın kuzeyindeki Golomyanny adasındaki kasabada kutup ayısı, bir evin çatısına çıktı.
Rusya'nın kuzeyindeki Golomyanny adasındaki kasabada kutup ayısı, bir evin çatısına çıktı. Ayının çatıdaki anları saniye saniye görüntülendi.
Rusya'nın kuzeyinde bulunan Golomyanny adasındaki bir kasabada evin çatısına çıkan kutup ayısı, turistlerin ilgisini çekti. Görüntüleri kayda alan turist, 'Normalde evin çatısında kediler gezer ama bu daha büyüğü' dedi. Görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı