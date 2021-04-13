- Rusya'da Kozmonotlar Günü'ne özel 500 drone ile şov
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- Rusya'da Kozmonotlar Günü'ne özel 500 drone ile şov

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Rusya'da Kozmonotlar Günü'ne özel 500 drone ile şov Rusya'da dün Kozmonotlar Günü nedeni ile 500 drone ile şov yapıldı.

- Rusya'da Kozmonotlar Günü'ne özel 500 drone ile şov

MOSKOVA - Rusya'da dün Kozmonotlar Günü nedeni ile 500 drone ile şov yapıldı. Droneların yaptığı gösteri izleyicileri kendine hayran bıraktı.

Rusya'da Kozmonot Yuri Gagarin'in 12 Nisan 1961'de gerçekleştirdiği uzay uçuşunun kutlandığı Kozmonotlar Günü'nde yapılan drone şov izleyenleri kendine hayran bıraktı. Gagarin'in uzay uçuşunun 60. yıldönümü dün ülke genelinde kutlanırken, Veliky Novgorod kentinde ise 500 drone ile şov yapıldı. Dronelar, Gagari'nin uzay uçuşuna atıfta bulunarak, fırlatma roketi şeklinde gökyüzünü aydınlattı.

Gagarin'in 1961'deki uzay uçuşu Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'nin ABD karşısında en önemli anlardan biri olurken, Gagarin uzaya çıkan ilk insan unvanının sahibi olmuştu. Gagarin, Dünya çevresindeki 108 dakika kalmış, Dünya'ya dönüşünde Sovyetler Birliği'nde ulusal kahraman ilan edilmişti.

- Rusya'da Kozmonotlar Günü'ne özel 500 drone ile şov
- Rusya'da Kozmonotlar Günü'ne özel 500 drone ile şov
- Rusya'da Kozmonotlar Günü'ne özel 500 drone ile şov
- Rusya'da Kozmonotlar Günü'ne özel 500 drone ile şov

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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