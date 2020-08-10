Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 892 bini geçti
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Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 892 bini geçti

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 892 bin 654'e, ölü sayısı 15 bin 1'e yükseldi.

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 892 bini geçti
10.08.2020 10:55 | Son Güncelleme: 10.08.2020 10:55

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 892 bin 654'e, ölü sayısı 15 bin 1'e yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 118 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 892 bin 654'e çıktı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 70 artarak 15 bin 1'e, iyileşen sayısı 3 bin 259 artarak 696 bin 681'e ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,6 olarak kaldı. Yeni vakaların yüzde 26,5'inde semptoma rastlanmadı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 694 artarak 248 bin 228'e, ölü sayısı 13 artarak 4 bin 585'e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 246 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 30 milyon 800 bini geçtiği bildirildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta olmuştu. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova'da 30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart'ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, 1 Ağustos itibarıyla Türkiye, Birleşik Krallık ve Tanzanya'ya uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatmıştı.

Kaynak: AA

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