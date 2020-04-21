Rusya'da 'koronavirüs tehlikesi yok' diyerek protesto düzenleyen bir şarkıcı 2 ay hapis cezası aldı
Rusya'nın Osetya bölgesinde koronavirüs önlemlerine karşı çıkarak protesto gösterisi düzenleyen ve yüzlerce kişiyi sokağa döken bir şarkıcı, çıkarıldığı mahkemede suçlu bulunarak 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
21.04.2020 18:24 | Son Güncelleme: 21.04.2020 18:24
Rusya'nın Osetya bölgesinde koronavirüs önlemlerine karşı çıkarak protesto gösterisi düzenleyen ve yüzlerce kişiyi sokağa döken bir şarkıcı, çıkarıldığı mahkemede suçlu bulunarak 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ülkede koronavirüs salgınının hızla yayılması sonrası nisan ayı başında Covid-19 ile ilgili alınan önlemler artırılmış, hastalığı kasıtlı şekilde yayanların terör suçu kapsamında değerlendirilebileceği açıklanmıştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com