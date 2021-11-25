Rusya'da kömür madeninde patlama: 52 ölü

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), Listvyajnaya kömür madeninde meydana gelen patlamada ön belirlemelere göre, 6'sı kurtarma görevlisi 52 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

METAN GAZI PATLAMAYA NEDEN OLDU

Başsavcı Yardımcısı Dmitriy Demeşin ise hadisenin bir kıvılcım nedeniyle metan gazının patlaması sonucu gerçekleştiği bilgisini verdi.

PATLAMAYA İLİŞKİN 3 KİŞİ GÖZLATINDA

Polis, kömür madeninin 47 yaşındaki direktörünü, 59 yaşındaki yardımcısını ve 36 yaşındaki saha sorumlusunu gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerin, tehlikeli üretim tesislerinin güvenlik kurallarının ihlaline yol açtığı belirtilen açıklamada, bu ihlalin patlamaya neden olduğu kaydedilerek "Patlama sonucu 4 numaralı sahada, havalandırma rotası dumanla doldu. Bunun sonucunda vardiyada bulunan işçiler boğuldu" ifadelerine yer verildi.

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