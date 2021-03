Rusya'da kar aracı 11 yaşındaki çocuğu böyle biçti

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde kar aracı 11 yaşındaki bir kız çocuğuna çarptı. Kar aracının çarpma anı kameraya yansıdı.

Rusya Federasyonu'nun Tataristan Cumhuriyeti'ndeki Zöye köyünde kar aracı, 11 yaşındaki bir kız çocuğuna çarptı. O anlar an be an kameraya yansıdı. Talihsiz kazada yaralanan çocuğun hastaneye kaldırıldığı,hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, aracın çocuğa çarptığı, çocuğun çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklendiği görüldü. O sırada çevredekiler, çocuğa çarpan kişiye yumruklarla tepki gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı