Rusya'da kar aracı 11 yaşındaki çocuğu böyle biçti
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Rusya'da kar aracı 11 yaşındaki çocuğu böyle biçti

15.03.2021 16:47 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:00

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde kar aracı 11 yaşındaki bir kız çocuğuna çarptı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde kar aracı 11 yaşındaki bir kız çocuğuna çarptı. Kar aracının çarpma anı kameraya yansıdı.

Rusya Federasyonu'nun Tataristan Cumhuriyeti'ndeki Zöye köyünde kar aracı, 11 yaşındaki bir kız çocuğuna çarptı. O anlar an be an kameraya yansıdı. Talihsiz kazada yaralanan çocuğun hastaneye kaldırıldığı,hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, aracın çocuğa çarptığı, çocuğun çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklendiği görüldü. O sırada çevredekiler, çocuğa çarpan kişiye yumruklarla tepki gösterdi.

Rusya'da kar aracı 11 yaşındaki çocuğu böyle biçti
Rusya'da kar aracı 11 yaşındaki çocuğu böyle biçti
Rusya'da kar aracı 11 yaşındaki çocuğu böyle biçti
Rusya'da kar aracı 11 yaşındaki çocuğu böyle biçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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