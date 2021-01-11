Rusya'da askeri konvoyun arasına dalan kamyon dehşet saçtı: 4 ölü, 45 yaralı
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Rusya'da askeri konvoyun arasına dalan kamyon dehşet saçtı: 4 ölü, 45 yaralı

11.01.2021 21:45 | Son Güncelleme: 11.01.2021 22:43
Rusya'da askeri konvoyun arasına dalan kamyon dehşet saçtı: 4 ölü, 45 yaralı

Rusya'da, bir askeri kamyonun 5 otobüsten oluşan askeri konvoyun arasına daldı. Zincirleme kazada 4 asker hayatını kaybetti, 45 asker ise yaralandı. Yaralılardan 16'sının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kamyonun şoförü gözaltına alındı.

Rusya'nın başkenti Moskova bölgesinde bir kamyonun askeri otobüslerin arasına girmesi sonucu meydana gelen zincirleme kazada 4 asker öldü, 45 asker yaralandı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Moskova bölgesindeki Krasnogorsk şehrinin otoyolunda kamyon, 5 otobüsten oluşan askeri konvoyun arasına daldı.

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Meydana gelen zincirleme kazada, 4 asker hayatını kaybetti, 45 asker ise yaralandı. Yaralananlardan 16'sının durumunun ağır olduğu belirtilirken, kamyon şoförünün gözaltına alındığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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