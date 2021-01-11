Rusya'da askeri konvoyun arasına dalan kamyon dehşet saçtı: 4 ölü, 45 yaralı

Rusya'da, bir askeri kamyonun 5 otobüsten oluşan askeri konvoyun arasına daldı. Zincirleme kazada 4 asker hayatını kaybetti, 45 asker ise yaralandı. Yaralılardan 16'sının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kamyonun şoförü gözaltına alındı.