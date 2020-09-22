Rusya'da "İsa'yım" diyen Rus kült liderine nefes kesen operasyon! Rusya'da kendisini Hz. İsa olduğunu iddia eden Rus kült lideri Sibirya'da özel kuvvetler tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Rusya'da kendisini Hz. İsa olduğunu iddia eden Rus kült lideri Sibirya'da özel kuvvetler tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde kendisini Hz.İsa'nın reenkarnasyonu olduğunu iddia eden Rus kült lideri Vissarion lakaplı Sergei Torop'a (59) özel kuvvetler tarafından operasyon düzenlendi. Vissarion Torop ile birlikte eski rock müzisyeni olan Vadim Redkin'in de gözaltına alındığı belirtildi.

AĞIR SİLAHLARLA GÖZALTINA ALINDI

Özel kuvvetlerin, 4 helikopter ve birçok ağır silahlı birliklerle 'Sun City' denilen uzak bir yerleşkeye askeri operasyon düzenlediği ifade edilirken, Rus Araştırma Komitesi'nin kültün, bazı takipçilerinin 'sağlıklarına ciddi zarar vermesine' neden olan 'psikolojik şiddet' kullandığı gerekçesiyle soruşturulduğunu söyledi. Operasyonda sergey Torop ve diğer iki lider olan Vadim Redkin ve Vladimir Vedernikov'un da gözaltına alındığı ve 'iki veya daha fazla kişiye zarar verme' şüphesiyle soruşturulduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı