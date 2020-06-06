Rusya'da güvenlik görevlisi markette olay çıkaran müşteriyi tek yumrukla nakavt etti
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Rusya'da güvenlik görevlisi markette olay çıkaran müşteriyi tek yumrukla nakavt etti

Rusya'da bir süpermarketin güvenlik görevlisi, market çalışanlarına hakaret eden adamı tek yumrukla yere serdi.

Rusya'da güvenlik görevlisi markette olay çıkaran müşteriyi tek yumrukla nakavt etti
06.06.2020 16:58 | Son Güncelleme: 06.06.2020 17:01

Rusya'da bir süpermarketin güvenlik görevlisi, market çalışanlarına hakaret eden adamı tek yumrukla yere serdi.O anlar markete ait güvenlik kamerasında anbean kaydedildi.

Rusya'nın Çelyabinsk kentinde demir yolu personeli üniforması ve topuklu ayakkabı giyen bir adam, alışveriş yapmak için gittiği süpermarkette çalışanlara hakaret edince, devreye marketin güvenlik görevlisi girdi. Güvenlik görevlisi müşteriyi dışarmak için uyarıda bulundu. Uyarıya sert karşılık veren müşteri güvenlik görevlisinin eline vurarak tepki gösterdi. Olaya sinirlenen güvenlik görevlisi, market çalışanlarına hakaret eden müşteriyi dövdü. Tek yumrukla müşteriyi nakavt eden güvenlik görevlisinin o anları kamerayla saniye saniye kaydedildi.


Kaynak: DHA

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