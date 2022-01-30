Rusya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 100 bini geçti

Rusya'da, Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 113 bin 122 ile "en yüksek" günlük vaka sayısı kaydedildi. Başkent Moskova'da bir çok sosyal alanlarda ve mağazalarda günlük yaşam devam ederken tıbbi maske kullanımı sadece kapalı alanlarda zorunlu tutuluyor.