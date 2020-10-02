Rusya'da evine polis baskını yapılan gazeteci kendini ateşe verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rusya'da evine polis baskını yapılan gazeteci kendini ateşe verdi

02.10.2020 18:41 | Son Güncelleme: 02.10.2020 19:34

Rusya'da dün evine polis tarafından baskın yapılan Rus gazeteci İrina Slavina, bugün İçişleri Bakanlığı binası önünde kendini ateşe vererek intihar etti.

İrina Slavina isimli Rus gazeteci , yasadığı örgüt soruşturması kapsamında evine yapılan baskının ardından üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi.

EVİME BASKIN PAYILDI, BANA SAYGISIZCA DAVRANILDI

Rusya'nın Nijniy Novgorod şehrinde İrina Slavina isimli Rus gazetecinin evine dün polis tarafından yasadışı bir örgüte mensup olduğu gerekçesiyle baskın yapıldı. Rus gazeteci, polisin evine yaptığı baskının yasal olmadığını iddia ederek, polisin evde örgütsel dokümanlar aradığını açıkladı. Polisin arama sırasında kendisi ve kızına ait bilgisayarlar ile taşınabilir disklere el koyduğunu da belirten Slavina, kendisine yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu savundu. Bahsi geçen örgütle ilişkisinin bulunmadığını duyuran Rus gazeteci, ayrıca polislerin evine yaptığı baskında kendisine saygısızca davrandığını iddia etti.

KENDİNİ YAKAN GAZETECİ KURTARILAMADI

Slavina, yapılan baskından sonra bugün Nijniy Novgorod şehrindeki Rusya İçişleri Bakanlığı binası önünde üzerine benzin dökerek kendisini ateşe verdi. Rus gazeteci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Slavina, intihar etmeden önce ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ölümümden Rusya İçişleri Bakanlığı sorumludur" dedi.

GAZETECİNİN ÖLÜMÜ ÜZERİNE TARTIŞMALAR ALEVLENDİ

Gazetecinin ölümünün ardından ülkede yeni bir tartışma başlarken, Bakanlık olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Rusya'da evine polis baskın yapılan gazeteci kendini ateşe verdi
Rusya'da evine polis baskını yapılan gazeteci kendini ateşe verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Donald Trump Ayhan Bilgen Fahrettin Koca
Magazin Cem Yılmaz Halil Sezai Ercan Kesal Seren Serengil
Spor Falcao Sörloth Gökhan Töre Mbaye Diagne Sergen Yalçın
Daha Fazla Kız Ekim Avrupa Rangers
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rusya'da evine polis baskını yapılan gazeteci kendini ateşe verdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 19:36:20. #1.14#
title