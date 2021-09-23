Rusya'da eğitim uçuşu yapan Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) ait Ka-27 tipi helikopter Kamçatka Adası'ndaki Ostraya Dağı'na düştüğü bildirildi. - Haberler
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Rusya'da eğitim uçuşu yapan Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) ait Ka-27 tipi helikopter Kamçatka Adası'ndaki Ostraya Dağı'na düştüğü bildirildi.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Rusya'da eğitim uçuşu yapan Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) ait Ka-27 tipi helikopter Kamçatka Adası'ndaki Ostraya Dağı'na düştüğü bildirildi.

Rusya'da eğitim uçuşu yapan Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) ait Ka-27 tipi helikopter Kamçatka Adası'ndaki Ostraya Dağı'na düştüğü bildirildi.

Rusya'da eğitim uçuşu yapan Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) ait Ka-27 tipi helikopter Kamçatka Adası'ndaki Ostraya Dağı'na düştüğü bildirildi. - MOSKOVA

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Haber: Rusya'da eğitim uçuşu yapan Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) ait Ka-27 tipi helikopter Kamçatka Adası'ndaki Ostraya Dağı'na düştüğü bildirildi. - Haberler
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