Rusya'da eğitim uçuşu yapan Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) ait Ka-27 tipi helikopter Kamçatka Adası'ndaki Ostraya Dağı'na düştüğü bildirildi.
Rusya'da eğitim uçuşu yapan Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) ait Ka-27 tipi helikopter Kamçatka Adası'ndaki Ostraya Dağı'na düştüğü bildirildi.
Rusya'da eğitim uçuşu yapan Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) ait Ka-27 tipi helikopter Kamçatka Adası'ndaki Ostraya Dağı'na düştüğü bildirildi. - MOSKOVA
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