- Rusya'da düzenlenen Kafkas-2020 tatbikatı başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- Rusya'da düzenlenen Kafkas-2020 tatbikatı başladı

- Rusya'da düzenlenen Kafkas-2020 tatbikatı başladı Rusya'da bugün başlayan ve bazı ülkelerin çekildiği Kafkas-2020 tatbikatı askeri törenle resmen başladı.

21.09.2020 09:52 | Son Güncelleme: 21.09.2020 10:24

- Rusya'da düzenlenen Kafkas-2020 tatbikatı başladı

MOSKOVA - Rusya'da bugün başlayan ve bazı ülkelerin çekildiği Kafkas-2020 tatbikatı askeri törenle resmen başladı.

Rusya, 26 Eylül'e kadar sürmesi planlanan Kafkas-2020 Uluslararası Askeri Tatbikatı, Kapustin Yar eğitim sahasında yapılan tören ile başladı. Karadeniz, Hazar Denizi, Kapustin Yar ve Aşuluk poligonlarında yapılacak tatbikata ev sahibi ülke Rusya ile birlikte Ermenistan, Belarus, Çin, Myanmar, Pakistan ve İran katılım sağlıyor.

Katılımcı ülkeler ağır askeri araçlarını Rusya'ya nakliye uçakları ile taşıdı. Tatbikatın duyurulması sırasında Azerbaycan, Hindistan ve Sırbistan'ın katılımı duyurulmuştu. Azerbaycan, Hindistan ve Sırbistan'ın tatbikattan çekilmesiyle katılımcı ülke sayısı 7'de kaldı.

Rusya Federasyonu Savunma Bakan Yardımcısı Nikolay Pankov tatbikatın dün gerçekleştirilen açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Barışçıl bir ortamda düzenlenen bu büyük tatbikat askeri birliklerimiz ve komuta birliklerimiz arasındaki iletişim ve karşılıklı pratik anlayışın aktarımı için iyi bir fırsat" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından katılımcı ve gözlemci ülkelerin bayraklarının ülke marşlarıyla göndere çekilmesinin ardından tatbikatın resmi açılış töreni tamamlandı.

Katılımcı ülkelerin askeri birlikleri, Rusya'ya ulaşmasının ardından korona virüs testine tabi tutuldu.

- Rusya'da düzenlenen Kafkas-2020 tatbikatı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Meral Akşener Mustafa Şentop Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Barış Falay Candaş Tolga Işık Farah Zeynep Abdullah
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Atama Niğde Deprem
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Rusya'da düzenlenen Kafkas-2020 tatbikatı başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 10:24:41. #1.14#
title