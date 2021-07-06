Rusya'da düşen 28 kişinin bulunduğu uçağın enkazına ulaşıldı
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Rusya'da düşen 28 kişinin bulunduğu uçağın enkazına ulaşıldı

Rusya'da düşen 28 kişinin bulunduğu uçağın enkazına ulaşıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rusya'nın Kamçatka yarımadasında düşen AN-26 tipi uçağın enkazına ulaşıldığı, 6'sı mürettebat toplam 28 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Rusya'nın Kamçatka yarımadasında düşen AN-26 tipi uçağın enkazına ulaşıldığı, 6'sı mürettebat toplam 28 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Uçağın kanat kısımlarının farklı bir noktada, ana gövdesinin ise deniz kıyısındaki bir noktada bulunduğu belirtildi.

Rusya'nın Kamçatka bölgesindeki Petropavlovsk-Kamçatski'de kentinden kalkan ve Palana'ya inişe geçtiği sırada hava trafik kontrolü ile irtibatı kesildikten sonra düşen AN-26 tipi uçağın enkazına ulaşıldı. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre düşen uçağın enkazının Palana Havaalanı'na 4-5 kilometre uzaklıktaki deniz kıyısında olduğu tespit edildi.

"UÇAKTAKİLERİN TAMAMI HAYATINI KAYBETTİ"

Kamçatka Havacılık Ajansı Genel Müdürü Alexei Khrabrov ise enkaza havadan yapılan incelemeler sırasında ulaşıldığını, uçağın kanat kısımlarının farklı bir noktada, ana gövdesinin ise deniz kıyısındaki bir noktada bulunduğunu vurguladı. Khrabkov, ilk belirlemelere göre şu ana kadar uçakta bulunan 6'sı mürettebat toplam 28 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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